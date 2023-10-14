«Верблюд» и «шпала»: в успех этого болливудского актера никто не верил, а зря

Свято место пусто не бывает. Вот и Амитабху Баччану пришлось потолкаться локтями за присутствие на съемочных площадках. В начале его творческого пути никто и подумать не мог, что это новый секс-символ Болливуда.

В те годы женскими сердцами владел Раджеш Кханна, и конкурировать с ним было крайне сложно. У Баччана долго не получалось — все из-за внешности. Брюнет отпугивал всех своим слишком высоким ростом (почти 190 см), из-за которого его называли шпалой и верблюдом.

Не нравился киношникам и голос артиста. Главные роли ему не давали, тем более что картины, в которых он снимался, неизменно провалились в прокате. Но потом случилась «Затянувшаяся расплата». Проект в корне изменил ситуацию и заставил зрителей, а следом и режиссеров полюбить Баччана.

Дошло до того, что Раджешу пришлось нервно курить в сторонке: он утратил звание главного сердцееда индийского кино. К тому же на смену романтическим фильмам пришли боевики, в которых Амитабх, в отличие от него, был очень хорош.