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«Верблюд» и «шпала»: в успех этого болливудского актера никто не верил, а зря

14 октября 2023 06:00
«Верблюд» и «шпала»: в успех этого болливудского актера никто не верил, а зря

Утер нос всем.

Свято место пусто не бывает. Вот и Амитабху Баччану пришлось потолкаться локтями за присутствие на съемочных площадках. В начале его творческого пути никто и подумать не мог, что это новый секс-символ Болливуда.

В те годы женскими сердцами владел Раджеш Кханна, и конкурировать с ним было крайне сложно. У Баччана долго не получалось — все из-за внешности. Брюнет отпугивал всех своим слишком высоким ростом (почти 190 см), из-за которого его называли шпалой и верблюдом.

Не нравился киношникам и голос артиста. Главные роли ему не давали, тем более что картины, в которых он снимался, неизменно провалились в прокате. Но потом случилась «Затянувшаяся расплата». Проект в корне изменил ситуацию и заставил зрителей, а следом и режиссеров полюбить Баччана.

Дошло до того, что Раджешу пришлось нервно курить в сторонке: он утратил звание главного сердцееда индийского кино. К тому же на смену романтическим фильмам пришли боевики, в которых Амитабх, в отличие от него, был очень хорош.

Фото: Кадр из фильма «Затянувшаяся расплата» (1973)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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