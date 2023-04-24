Вера Васильева впервые стала мамой в 80 лет: странно, что об этом никто не говорит

Вера Васильева снялась в огромном количестве популярных проектов, а вот детьми обзавестись так и не успела. Но в жизни артистки случилось настоящее чудо. В 80 лет у нее вдруг появилась любимая дочь.

Актриса призналась: она пожалела о том, что так и не родила от мужа Владимира Ушакова. Особенно трудно пришлось знаменитости, когда ее любимый супруг тяжело заболел и оказался в больнице. Однажды Васильева шла его навестить и с трудом несла тяжелые сумки. И тут ее под локоть взяла незнакомая девушка.

Дарья проводила артистку и помогла ей донести груз. После этого Вера Кузьминична и ее помощница стали неразлучны. И Васильева поняла, что значит не быть одинокой и получать заботу от близких.

Актриса отмечает, что Дарья обеспечивает ее всем необходимым — делает неожиданные подарки, отправляет отдыхать за границу. А ее дочь Света называет Васильеву бабушкой.