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Вера Васильева впервые стала мамой в 80 лет: странно, что об этом никто не говорит

24 апреля 2023 08:00
Вера Васильева впервые стала мамой в 80 лет: странно, что об этом никто не говорит

Артистка долго не могла поверить своему счастью.

Вера Васильева снялась в огромном количестве популярных проектов, а вот детьми обзавестись так и не успела. Но в жизни артистки случилось настоящее чудо. В 80 лет у нее вдруг появилась любимая дочь.

Актриса призналась: она пожалела о том, что так и не родила от мужа Владимира Ушакова. Особенно трудно пришлось знаменитости, когда ее любимый супруг тяжело заболел и оказался в больнице. Однажды Васильева шла его навестить и с трудом несла тяжелые сумки. И тут ее под локоть взяла незнакомая девушка.

Дарья проводила артистку и помогла ей донести груз. После этого Вера Кузьминична и ее помощница стали неразлучны. И Васильева поняла, что значит не быть одинокой и получать заботу от близких.

Вера Васильева впервые стала мамой в 80 лет: странно, что об этом никто не говорит

Актриса отмечает, что Дарья обеспечивает ее всем необходимым — делает неожиданные подарки, отправляет отдыхать за границу. А ее дочь Света называет Васильеву бабушкой.

«Сейчас я не представлю свою жизнь без Даши», — подметила знаменитость в беседе с порталом «7 дней».

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «Свадьба с приданым», 1953
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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