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Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост

9 августа 2023 10:20
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост

Пример актрисы вдохновляет.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Новость об этом потрясла россиян. Даже в столь почтенном возрасте артистка оставалась бодрой и полной силой, а выглядела даже лучше, чем в молодости.

Знаменитость никогда не делала интриги из того, что позволяло ей год от года становиться только лучше. Актриса признавалась, что безумно любила свою профессию и безропотно принимала свою судьбу. В одном из интервью Вера Кузьминична отметила, что из-за робкого характера она никогда ни с кем не спорила и всегда сомневалась в своей правоте.

Что же касается внешности, то Васильева всегда уделяла особое внимание нескольким составляющим — весу, осанке, походке и прическе. Артистка не позволяла себе поправляться, никогда не сутулилась и не разрешала себе выйти из дома без укладки.

«Если плохая голова, другие хитрости не помогают», — говорила звезда.

Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост

Фото: Кадры из фильмов "Сказание о земле Сибирской" (1947),"Тогда в январе..." (1967), Vadim Tarakanov/Global Look Press/Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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