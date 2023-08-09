Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. Новость об этом потрясла россиян. Даже в столь почтенном возрасте артистка оставалась бодрой и полной силой, а выглядела даже лучше, чем в молодости.

Знаменитость никогда не делала интриги из того, что позволяло ей год от года становиться только лучше. Актриса признавалась, что безумно любила свою профессию и безропотно принимала свою судьбу. В одном из интервью Вера Кузьминична отметила, что из-за робкого характера она никогда ни с кем не спорила и всегда сомневалась в своей правоте.

Что же касается внешности, то Васильева всегда уделяла особое внимание нескольким составляющим — весу, осанке, походке и прическе. Артистка не позволяла себе поправляться, никогда не сутулилась и не разрешала себе выйти из дома без укладки.