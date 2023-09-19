Вера Васильева, дожившая до 97 лет, считала себя «уродиной»: была не как все

Вера Васильева была одной из самых известных советских актрис. Ее карьера началась в далеких 40-х, артистка полюбилась миллионам зрителей. Фильмы «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым», «Карнавал» и «Выйти замуж за капитана» смотрела вся страна.

Трудно поверить, что Васильева не любила свое отражение в зеркале и долгие годы училась уверенности в себе. В юности она считала себя настолько некрасивой, поэтому решила, что и жить ей незачем. К счастью, будущая звезда не взяла тяжкий грех на душу.

Вера Васильева постоянно сравнивала себя с советскими и американскими актрисами, считая, что она и в подметки им не годится. С возрастом артистка сумела побороть свои комплексы и научиться себя преподносить. Знаменитость скончалась в возрасте 97 лет и до последнего не покидала сцену и съемочную площадку.