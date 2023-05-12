Вера Петровна из «Детей Дон Кихота» делила мужчину с другой: по ней сходил с ума весь СССР

Жизнь некоторых артистов достойна отдельного драматического фильма. И в этот список можно поместить известную советскую актрису Веру Орлову.

Она блестяще сыграла пластического хирурга в комедии «Дети Дон Кихота» и сторожиху в мелодраме «Когда деревья были большими». К тому же красавица была очень успешна на театральной сцене. Зрители буквально сходили с ума и скупали все билеты на спектакли с ее участием, а коллеги восхищались ее талантом к импровизации.

Но, несмотря на популярность и признание публики, самодостаточная женщина оказалась заложницей в любовном треугольнике. Артистка отдала свое сердце Александру Холодкову, который долгие годы жил с Люсьеной Овчинниковой. Союз трех актеров вызывал много сплетен в театральных кругах. Однако обе красавицы понимали, что не готовы оставить статного мужчину. Орлова добровольно делила избранника со своей соперницей и не устраивала скандалы. К тому же даже после смерти ловеласа его партнерши сумели сохранить хорошие отношения.