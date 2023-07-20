Вера, но не Алентова: настоящую фамилию актрисы знали только самые близкие

Актриса Вера Алентова, прославившаяся ролью Катерины в фильме «Москва слезам не верит», до 27 лет носила другую фамилию. Будущая звезда советского кинематографа родилась в 1942 году в Архангельской области в семье актеров. Изначально она носила фамилию отца — Быкова.

Папы в ее жизни не стало, когда девочке было всего три года: он умер от туберкулеза. Поэтому Веру Валентиновну воспитывала мама. Детство прошло в строгости, будущая звезда понимала, как тяжело приходится родительнице, и слушалась ее во всем. Однако, когда речь зашла о будущем, поступила по-своему.

Мама Веры Алентовой не хотела, чтобы дочь была актрисой, но она все равно пошла по стопам родителей. В 1961 году со второй попытки она поступила в Школу-студию МХАТ, там же познакомилась с будущим мужем, режиссером Владимиром Меньшовым.

В 1969 году у пары родилась дочь Юлия. Тогда при получении свидетельства о рождении актриса решила сменить фамилию Быкова на более звучную материнскую — Алентова. Как признавалась потом Вера Валентиновна, она решилась на это по нескольким причинам.

Так, новая фамилия происходит от греческого слова «алентия», что в переводе означает «истина». Кроме того, это слово упоминается в Библии около 100 раз, что тоже имело для актрисы большое значение, потому что в ее роду были священнослужители.

Вера Валентиновна не ошиблась, ведь именно с новым именем она получила всенародную славу и признание. В частности, картина «Москва слезам не верит» получила «Оскар» в 1981 году, сделав ее знаменитой еще и за рубежом.