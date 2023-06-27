Вера Глаголева сохраняла молодость до последнего дня: способ шокирующий

Вера Глаголева восхищала многие россиянок своей внешностью. Даже в зрелые годы актриса выглядела молодо, словно застыла в одном возрасте. Как ей это удалось?

Глаголева всю жизнь оставалась верна своей прическе. Также Вера Витальевна не поправлялась и даже после 50 могла похвастаться отменной фигурой. Стоит учитывать и то, что от природы у актрисы моложавый тип лица. Но это далеко не все секреты красоты Глаголевой.

Артистка крайне редко улыбалась и предпочитала сдерживать эмоции, чтобы на лице не образовались морщины и заломы. По словам специалистов-косметологов, именно этот шокирующий способ и помог Глаголевой сохранить молодость.

Вряд ли поклонницы Веры Витальевны согласятся на такой жестокий эксперимент. Да и не все разделяют восторг по поводу внешности Глаголевой. Кое-какая деталь все же выдавала ее возраст.