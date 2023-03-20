Венесуэльской «маме Стифлера» 58 лет: эта красотка даст жару 20-летним (видео)

Словосочетание «мама Стифлера» стало нарицательным. Под ним подразумевается роскошная женщина в возрасте, которая может дать фору любой юной девушке. Венесуэльской «мамой Стифлера» уже давно прозвали актрису Катрин Фулоп, известную по сериалу «Мятежный дух» — здесь она сыграла Соню Рей.

Совсем недавно красавице-артистке исполнилось 58 лет, и она по-прежнему в превосходной форме. Катрин регулярно посещает спортзал, где выполняет самые разнообразные силовые упражнения. Актриса часто делится видеозаписями со своих тренировок, на которых демонстрирует свое безупречное подкачанное тело. Ее фигуре может позавидовать любая 20-летняя девушка.

Неудивительно, почему знойная Фулоп до сих пор считается самой красивой актрисой Венесуэлы. Спорт не единственный секрет вечной молодости Катрин. Она соблюдает строгую диету, а также занимается йогой и медитирует. Духовные практики помогают Фулоп снизить уровень стресса и достичь внутренней гармонии.