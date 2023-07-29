Венера начала сходить с ума, а это значит, что до 4 сентября опасно делать сразу несколько вещей

Вот уже неделю на небе главенствует ретроградная Венера, которая будет вращаться в обратную сторону до 4 сентября. А это значит, что о романтических и гармоничных отношениях можно забыть.

Влюбленных будут преследовать ссоры, скандалы и постоянное непонимание. Если покажется, что вы с партнером просто говорите на разных языках, то это все проделки ретроградной Венеры.

Астрологи советуют свериться с небесным календарем, прежде чем назначать даты свадьбу. Потому что союз, заключенный в период вращающейся в обратную сторону планеты, считающейся покровительницей любви, обречен на провал. Скорее всего, торжество будет срываться, а брак скоро закончится разводом.

Но не только за нежные чувства отвечает ретроградная Венера. До 4 сентября лучше поберечь свои финансы и важные приобретения перенести на начало осени, также рекомендуют не играть на бирже и избегать сомнительных инвестиций.