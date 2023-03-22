Венец безбрачия: 3 женских имени, которым не светит счастливое замужество

Если еще лет сто назад незамужняя женщина в определенном возрасте получала нелестное клеймо старой девы, то сегодня представительницы прекрасного пола вольны пойти под венец тогда, когда им заблагорассудится. Однако бывают ситуации, когда замуж невтерпеж, а подходящей кандидатуры все нет и нет, нет и нет… Причины тотального невезения в личной жизни могут быть разными, и, по мнению астрологов, не стоит списывать со счетов неблагоприятную энергетику имени. Считается, что некоторые имена приносят своим обладательницам сплошные неудачи в отношениях с мужчинами и позднее, а чаще всего и не самое счастливое замужество.

Александра

Девушки, нареченные именем Александра, обладают сильным и независимым характером. Еще бы, ведь изначально имя было мужским, и, несмотря ни на что, сохранило маскулинную энергетику.

Чаще всего Саша сосредоточена на карьере, ее мало интересуют семейная жизнь и создание собственного уютного гнездышка.

Ритм ее жизни совершенно иной. Именно поэтому она часто остается одинокой.

Даже если Александра найдет себе кавалера, тот быстро сбежит, осознав, что в паре ему отведена роль подчиненного. Даже дома Саша часто не выходит из образа властной и строгой командирши.

Тамара

Обладательницы царственного имени Тамара часто внутренне взрослеют и мудреют не по годам. В 18 лет девушки, нареченные этим именем, могут рассуждать как умудренные опытом женщины, и это озадачивает парней.

Представители сильного пола не знают, как вести себя с Тамарой, поскольку в отношениях она нередко занимает позицию матери, причем с гиперопекой - читает возлюбленному лекции и отчитывает, как школьника.

Замуж Тамара может выйти либо за того, кому по нраву такое обращение, либо за мужчину, который сможет разбудить в ней поистине романтические чувства и поможет избавиться от “материнских” интонаций.

Маргарита

Женщины, нареченные именем Маргарита, легко привлекают к себе противоположный пол, но также быстро отталкивают. Все дело в том, что характер у обладательниц этого красивого имени очень трудный.

Маргарита привыкла к тому, что ее слово - закон.

Когда партнер не торопится выполнять приказ возлюбленной, она начинает нервничать и становится несдержанной и острой на язык.

Принизить мужское достоинство для Риты проще простого. Она всегда найдет такие слова, которые больно заденут мужчину и останутся в его памяти надолго. Поэтому она редко обретает счастье в любви.