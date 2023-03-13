Венцом безбрачия пугали красавиц еще на Руси: проверьте, есть ли он у вас

От фразы «венец безбрачия» до сих пор у многих девушек пробегают мурашки по коже. Это означает, что неудачи в личной жизни — это некая кармическая программа, которую практически невозможно «перезапустить».

Страшилка про «венец безбрачия» существовала еще на Руси, и она есть во многих других культурах. Этому «недугу» присущи характерные признаки, которые говорят о негативной родовой программе. Стоит насторожиться тем дамам, чьи отношения заканчиваются через два-три месяца после их начала. Это может быть знаком, что срабатывает плохая энергетическая установка.

Еще один признак — недостаток внимания мужчин, хотя с внешностью все отлично. Женщины и девушки с «венцом безбрачия» могут не заводить знакомства более двух лет, что тоже должно насторожить. В группе риска те дамы, которые никогда не испытывали любовных чувств и привязанностей. Также девушкам, запрограммированным на неудачи с мужчинами, не удается впустить партнера в свою жизнь по странным обстоятельствам извне.

Об этих признаках рассказала кармолог Светлана Коблучко журналистам издания Wday .