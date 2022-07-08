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Венчалась второй раз: постыдная правда о браке Пугачевой вышла наружу

8 июля 2022 17:00
Венчалась второй раз: постыдная правда о браке Пугачевой вышла наружу

Певице пришлось договариваться с церковью.

Венчание Филиппа Киркорова с Аллой Пугачевой звездной семье удалось сохранить в секрете. Как оказалось, это произошло в 1994 году в Иерусалиме. По всей видимости, за долгие годы о тайне забыла и сама Примадонна. Ведь в 2017 году в церкви она обвенчалась уже с Максимом Галкиным. После того, как постыдная правда вышла наружу, певице пришлось оправдываться перед представителями Русской православной церкви, сообщает «7 Дней».

Инцидент удалось замять, и артистке в итоге разрешили венчаться повторно. Кстати, ей пришлось просить прощения и у подписчиков в соцсетях. Тогда она покаялась, что под венец с Филиппом пошла по наивности, назвав ту церемонию необдуманной и спонтанной. А вот венчание с Галкиным Пугачева посчитала осмысленным действием и символом ее любви и верности мужу до конца жизни.

Судя по всему, на обряде настоял Галкин. За год до церемонии он принял православие и покрестился. И видимо, захотел, чтобы и его брак был подтвержден в церкви.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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