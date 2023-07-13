Венца из «Дома-2» возненавидели три красавицы-жены: причина в одном

Венцеслав Венгржановский был одним из самых эпатажных участников телепроекта «Дом-2». Мужчина женат уже третий раз и снова неудачно — спустя пару лет после свадьбы пара разъехалась и сейчас находится в процессе развода.

Третья жена Венцеслава Дарья Некрасова рассказала, что влюбленность заставила ее закрыть глаза на все его недостатки. Только спустя время она стала замечать, что с мужем что-то не так. Оказалось, что у Венца есть замашки настоящего домашнего тирана.

По словам Дарьи, супруг оказался токсичным, злым и агрессивным человеком. Он довел жену до того, что у нее на нервной почве обострились хронические болезни. Только своевременная помощь врачей помогла Некрасовой справиться с этим.

Кроме того, Венгржановский оказался совершенно не готов к семейной жизни. Он почти не зарабатывал деньги, постоянно влезал в долги, а жене приходилось быть ему вместо мамы. Неудивительно, что все три брака Венцеслава так быстро распались. И, судя по фото, все бывшие жены Венгржановского без него стали счастливее и красивее.