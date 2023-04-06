Венц из «Дома-2» снова разводится: откровения жены проберут до мурашек

Венцеслав Венгржановский давно покинул шоу «Дом-2». Несмотря на это, ему удается эпатировать публику своими выходками. Попытки экс-участника скандальной телестройки наладить личную жизнь обернулись грандиозным провалом. Второй брак знаменитости трещит по швам, и причина этого вызовет шок у любого.

Три года назад Дарья Некрасова согласилась стать женой Венца. Тогда она вряд ли понимала, что ее ждет впереди. Жить с мужем пришлось в доме матери: своего жилья у Венгржановского не было. Зарабатывать же на него он не спешил.

Некрасова рассказала, что ее возлюбленный отказывался работать, считая это «рабством». Если же она просила денег на визит к врачу, то слышала в свой адрес обвинения в меркантильности. Вдобавок ко всему Венц изводил Некрасову ревностью и едва не довел до нервного срыва.

Когда Дарья осознала, что ее избранник никогда не изменится, то подала на развод. «Пришло понимание, что так больше нельзя», — поведала она «Комсомольской правде». Тем временем многие обвинили в случившемся Некрасову, отметив, что та напрасно связалась с Венцем.