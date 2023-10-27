«Великолепный век» всей душой ненавидят на родине: вот почему турки плюются от сериала

Сериал «Великолепный век» популярен по всему миру. Его обожает публика, но лишь в одной стране проект вызвал противоположную реакцию. В Турции, где и снимали историю хитроумной Хюррем, общественность осталась не в восторге.

Критике подвергаются и сюжет, и отдельные персонажи сериала. По мнению особо религиозных людей, «Великолепный век» оскверняет имя Сулеймана, которого проект показывает как не самого положительного персонажа. Кроме того, создателей упрекают в искажении исторических фактов.

Отдельной критики удостоилась главная героиня. Так как турецкое общество довольно традиционное, изображение столь сильной женщины, которая едва ли не всей империей управляла, кажется местным неуважительной.

Чиновники пошли на поводу у общественности и чуть не закрыли проект. Но вовремя одумались — сериал способствовал популярности Турции и привлек в Стамбул множество туристов.