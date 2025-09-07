«Замерзли как цуцики»: «Великолепный век» не показал, как в ледяном Топкапы переживали зиму — при Ибрагиме I было «веселее» всего

А при Сулеймане I жители дворца рисковали отправиться в мир иной.

В сериале «Великолепный век» мы увидели османскую роскошь во всей красе: бесконечные залы, украшенные золотом и плиткой, прохладные фонтаны и тенистые сады. Однако создатели показали нам лишь парадную сторону жизни, опустив некоторые бытовые детали.

Одна из них — как обитатели этого мраморного великолепия справлялись с суровой стамбульской зимой. Если осенью во дворце еще было комфортно, то с приходом холодов жизнь в нем превращалась в настоящую борьбу за тепло.

Давайте же заглянем за кулисы имперской сказки и узнаем, как согревался султан и его подданные.

Ледяное великолепие: архитектура против холода

Топкапы — это не единое здание, а огромный комплекс павильонов, дворов и галерей, идеально приспособленный для знойного лета. Высокие потолки, тонкие стены, мраморные полы и фонтаны создавали приятную прохладу.

Но с наступлением зимы эти же архитектурные изыски оборачивались против его жителей. Мрамор становился ледяным, сквозь бесчисленные окна и арки гуляли пронизывающие сквозняки, а высокие своды залов невозможно было прогреть.

Центрального отопления, разумеется, не существовало. Единственным источником тепла в покоях султана или валиде были камины, но их возможностей катастрофически не хватало, чтобы победить сырой холод, идущий от стен и пола.

Сердце зимнего дворца: не камин, а мангал

Главным спасителем от холода был… мангал. Но это была не та простенькая конструкция, которую все мы видели на пикниках.

Османский мангал был настоящим произведением искусства: массивная чаша из меди или латуни, украшенная изящной чеканкой и арабской вязью, стояла на высоких ножках. Внутрь засыпали раскалённые угли, которые доставали щипцами из камина.

Мангалы расставляли по комнатам, а вокруг собиралась вся семья и придворные, грели руки, пили кофе и вели беседы. Мангал был центром социальной жизни зимнего дворца.

Но эта технология была не только несовершенна, но и опасна: вечная угроза пожара и риск отравиться угарным газом вынуждали быть крайне осторожными и на ночь мангалы обязательно выносили.

Спасительный текстиль: ковры, портьеры и меха

Если нельзя было прогреть стены, люди утепляли себя и пространство вокруг. Зимой дворец кардинально преображался: ледяные полы застилали слоями толстых ковров, а стены и дверные проемы завешивали тяжелыми бархатными и парчовыми портьерами, чтобы хоть как-то остановить сквозняки.

Спасением была и многослойная одежда: шерстяные шаровары, стеганые кафтаны и, главный символ статуса, — меха. Ценнее всего были соболя, поступавшие из Московии.

Обладание роскошной шубой было признаком высочайшей милости султана. А еще ходили легенды, что султан Ибрагим I, известный как Безумный, велел отделать целые покои соболиными шкурами, рассказывает Дзен-канал Lace Wars.

Кстати, в комментариях пользователи, бывавшие в Топкапы, подтвердили, что находится там было не очень комфортно:

«Мы были в Топкапы в начале марта. Походив там часа два, ощутили, что стало очень холодно, зуб на зуб буквально не попадал 😂. И это при том, что температура была плюсовая»,

«Были в Стамбуле в начале декабря. Один день было +5 и ветер. Как раз и были в Топкапы. Сырость и ветер, казалось, что очень холодно, замерзли как цуцики, хотя были в нормальных тёплых куртках, пронизывало насквозь».

Конец эпохи: технологический прорыв

Вековая традиция борьбы с холодом с помощью мангалов и мехов начала уходить в прошлое лишь в XIX веке. Новые султаны, стремившиеся быть ближе к Европе, строили современные дворцы вроде Долмабахче.

Они сразу же оборудовались передовыми для того времени системами парового отопления. Топкапы же, с его архаичными методами обогрева, окончательно превратился в памятник ушедшей эпохе, напоминая о том, что даже величайшая роскошь порой бессильна перед лицом обычной зимней стужи.

Ранее мы писали: «Каждый раз плачу — сердце рвется»: россияне выбрали самого несчастного шехзаде «Великолепного века» — Джихангир с Мустафой рядом не стояли