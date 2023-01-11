«Великолепный век» скрыл постыдную болезнь Сулеймана, чтобы не отпугнуть женщин

Султан Сулейман, сыгранный Халитом Эргенчем, стал одним из самых популярных героев знаменитого сериала. Тысячи поклонниц не скрывали, что мечтали бы познакомиться с харизматичным и властным правителем, однако на самом деле его экранный образ значительно отличается от реальной исторической фигуры.

Дело в том, что создатели решили не рассказывать публике о серьезных заболеваниях, которыми страдал Сулейман. Например, в конце жизни он мучился от серьезной депрессии и мании преследования, что заметно сказывалось на его близких и всех обитателях дворца.

При этом, как утверждают историки, Сулейман мог быть болен сахарным диабетом. Судя по документам, у него были периодические приступы, когда он терял сознание, которые весьма схожи с сахарной комой. Также он страдал от подагры, которая как раз нередко развивается на фоне диабета.

Но самой серьезной болезнью, о которой создатели решили умолчать ради сохранения его репутации, стала «мужская слабость». Султан Сулейман, имевший огромный гарем, на самом деле не мог похвастаться достижениями на любовном фронте. И это как раз одна из причин, по которой в течение нескольких лет он игнорировал своих наложниц, ведь у него не оставалось на них сил. Ради лечения недуга медики Османской империи делали специальную вытяжку из костей гиен, но это не давало значительных результатов и так и не вылечило Сулеймана Великолепного.