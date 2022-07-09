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«Великолепный век» скрыл от зрителей страшное: дело в наложницах

9 июля 2022 11:36
«Великолепный век» скрыл от зрителей страшное: дело в наложницах

Сюжет мог бы стать еще драматичнее.

Не все телезрительницы во время просмотра «Великолепного века» понимали, почему наложницы готовы пойти на самые жестокие меры, лишь бы привлечь внимание султана и угодить его родственникам. Оказалось, что причиной тому не только жажда власти, но и банальный страх.

Век наложницы во дворце Топкаты был ограничен — всего год после окончания обучения. За это время девушки должны были или понравиться султану, или официально стать служанками в гареме, или уехать с шехзаде в санджак. Тех, кому не посчастливилось ни того, ни другого отправляли в Шатер стареющих женщин.

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Там наложницы лишались привычного жалования и условий жизни. Они выполняли всю черновую работу — шили, убирали, стирали — и получали за каждодневный тяжкий труд минимальную оплату. Вырваться из Шатра у девушек не было шанса: им больше не предоставляли возможности выйти замуж и получить свободу иным путем.

Вот почему внутри гарема не стихали конфликты, склоки, интриги и игры на выживание: в сериале этого момента не объяснили подробно.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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