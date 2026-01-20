«Великолепный век» сделал из Хюррем икону красоты, но это обман: эта женщина была лучше почти по всем пунктам

Образ Хюррем, который мы знаем по сериалу «Великолепный век», — иначе как мифом не назовешь. Рыжие волосы, тонкая талия, выразительное лицо: практически восточная версия супермодели. Экран сделал свое дело: для многих Хюррем и Мерьем Узерли давно стали одним и тем же человеком.

Если отложить сериал в сторону и заглянуть в реальные источники XVI века, картина резко меняется. Современники султанского двора описывали совсем другую женщину — и на фоне нее Махидевран выглядела куда эффектнее.

Портретам Хюррем нельзя верить

Главная сложность в том, что при жизни Хюррем почти никто не видел. Женщины гарема были полностью скрыты от посторонних глаз: художников, летописцев и путешественников к ним просто не подпускали.

Знаменитый «портрет Роксоланы» кисти Тициана — не исключение. Художник писал его в Венеции, никогда не бывая в Стамбуле, и опирался лишь на пересказы дипломатов. Грубо говоря, это фантазия на тему восточной фаворитки, а не документ.

Что писали венецианские послы

Самые честные описания оставили венецианские байло — люди, которые собирали слухи и передавали их напрямую в Сенат. И вот здесь можно найти кое-что интересное.

Хюррем называли невысокой — около 150 см. Телосложение — плотное, без намека на худобу. Лицо — округлое, нос крупный, глаза небольшие и глубоко посаженные, брови светлые. Один из послов прямо писал: «некрасивая, но милая».

Добавим к этому любовь к еде и отсутствие изящных манер — в донесениях упоминалось, что она могла есть не слишком аккуратно. Для поклонников сериала эти описания звучат кощунственно. Хотя правда в том, что для XVI века неряшливость не была чем-то из ряда вон.

Махидевран — совсем другая история

Махидевран описывали иначе. Высокая, стройная, с идеальными по меркам стандартов чертами лица, густыми темными волосами и светлой кожей. Именно такой тип внешности боготворили в османском гареме.

Если упрощать, то в реальности это была история не двух равных соперниц, а противостояние классической красавицы и женщины, бравшей власть и любовь своей харизмой.

Хюррем, как известно, выигрывала не лицом. Послы сходились в одном: она была остроумной, инициативной, умела шутить и смеяться. Не случайно ее имя переводят как «веселая» или «дарящая радость».

Сулейман был человеком замкнутым, постоянно погруженным в дела государства. На фоне безмолвного этикета гарема Хюррем резко выделялась — с ней можно было говорить, смеяться, обсуждать не только власть, но и жизнь. Махидевран могла быть красивее, но Хюррем была интереснее.

На экране от главного недостатка Хюррем избавились, чтобы сделать образ удобным для современного зрителя. Реальная же Роксолана была далека от идеалов красоты, а от того ее история становится еще более увлекательной для изучения. Внешность может открыть дверь, но удержаться внутри помогают совсем другие качества.

