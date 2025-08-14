Меню
14 августа 2025 15:42
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город

Могла получиться отличная серия.

В «Великолепном веке» свадьба Хюррем-султан выглядит довольно скромно: тихая церемония, немного слез и скромный пир. Долгожданное событие происходит в 18 сериии второго сезона. При чем отмечали сразу два праздника: свадьбу и обрезание шехзаде Мустафы. Так сказать, убили двух зайцев.

Но если вы не забыли, то речь идет о великом султане Сулеймане! В реальной жизни торжество было настолько грандиозным, что весь Стамбул буквально гудел: улицы украшали, готовили невиданные пиршества, а гостей было больше, чем можно себе представить. Сценаристы сериала, конечно, решили все упростить.

Свадьба, которая переплюнула все ожидания

Забудьте простецкие (хоть и душевные) сцены из сериала — реальная свадьба Хюррем была настоящим городским фестивалем. Улицы Стамбула и днем и ночь были залиты светом, повсюду гуляли и плясали местные жители.

«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город

Пиршества длились несколько дней, а развлечения шли одно за другим. Организовали даже рыцарский турнир с участием как мусульманских, так и христианских воинов. Хюррем-султан вместе со своим сопровождением наблюдала за сражениями с трибуны с золотыми решетками, построенную специально для новой жены падишаха.

На арене проводились выступления музыкантов и даже показ диких зверей, включая экзотических жирафов. Свадьба вошла в историю во многом благодаря записям путешественников, которые случайно заглянули на огонек.

На этой неделе здесь произошло событие, какого не знает вся история здешних Султанов... Церемония бракосочетания проводилась в серале, чему посвящались пиршества размаха невиданного, — писал англичанин по имени Янг.

Также будет интересно:

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Валерия Белашкова
