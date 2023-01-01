«Великолепный век» остался не у дел: мало кто знает о турецкой «Санта-Барбаре»

Одним из самых длительных сериалов турецкого производства считается «Великолепный век». Впервые в России он вышел на экраны в 2011 году, а финала зрители дождались лишь в 2014-м. Однако есть и другой проект, побивший все рекорды по своей длительности.

Звание турецкой «Санта-Барбары» по праву заслужил сериал под названием «Элиф». Его премьера состоялась в 2014 году, завершился же показ проекта в 2019-м. Всего в ленте 650 серий, длительность каждой составляет 60 минут. Зрители не раз отмечали, что просмотр этого сериала — сомнительное удовольствие. Повествование настолько затянуто, что многие попросту теряют его суть.

Добавим, что в центре сюжета оказывается шестилетняя девочка Элиф, которой из-за долгов отчима грозит большая опасность. Тогда она вместе с лучшей подругой матери оказывается в доме, где встречается со своим настоящим отцом, о чем, как того и следовало ожидать, даже не догадывается.