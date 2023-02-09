«Великолепный век» не показал: вот какие правила гигиены приходилось соблюдать наложницам

Сериал «Великолепный век» показал всему миру устои Османской империи. Многие исторические факты создатели воспроизвели весьма достоверно, но открыли зрителям далеко не всю правду о быте того периода.

Например, весьма отдаленно сценаристы затронули тему личной гигиены наложниц. Как оказалось, мыться рабыни были обязаны раз в неделю, а женщины более высокого статуса — каждый день. Так, валиде ежедневно оказывалась в хаммаме, где проходила все необходимые процедуры.

При этом в критические дни наложниц не отправляли в общие хаммамы. Считалось, что в этот период они «нечисты», поэтому мылись рабыни в специально отведенной комнате, где пережидали весь период, изолированные от других рабынь.

Средства гигиены наложницам заменяли лоскуты ткани. Хлопок заменял им все современные средства и помогал поддерживать должный уровень гигиены. Не было в то время и туалетной бумаги в привычном понимании. Ее заменяли кувшины с теплой водой, которую обновляли специальные слуги.

Под особым запретом у наложниц были и ванны. Дело в том, что в стоячей воде, по убеждениям того времени, водились демоны-ифриты. И поэтому мыться девушкам приходилось с помощью ковшей, которыми они и поливали себя.