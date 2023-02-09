«Великолепный век» не показал: вот какие правила гигиены приходилось соблюдать наложницам
Быт того времени весьма отличался от современного.
Сериал «Великолепный век» показал всему миру устои Османской империи. Многие исторические факты создатели воспроизвели весьма достоверно, но открыли зрителям далеко не всю правду о быте того периода.
Например, весьма отдаленно сценаристы затронули тему личной гигиены наложниц. Как оказалось, мыться рабыни были обязаны раз в неделю, а женщины более высокого статуса — каждый день. Так, валиде ежедневно оказывалась в хаммаме, где проходила все необходимые процедуры.
При этом в критические дни наложниц не отправляли в общие хаммамы. Считалось, что в этот период они «нечисты», поэтому мылись рабыни в специально отведенной комнате, где пережидали весь период, изолированные от других рабынь.
Средства гигиены наложницам заменяли лоскуты ткани. Хлопок заменял им все современные средства и помогал поддерживать должный уровень гигиены. Не было в то время и туалетной бумаги в привычном понимании. Ее заменяли кувшины с теплой водой, которую обновляли специальные слуги.
Под особым запретом у наложниц были и ванны. Дело в том, что в стоячей воде, по убеждениям того времени, водились демоны-ифриты. И поэтому мыться девушкам приходилось с помощью ковшей, которыми они и поливали себя.