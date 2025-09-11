«Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно

Историки любят спорить о влиянии Роксоланы на Османскую империю, но есть область, где ее новаторство не вызывает сомнений, — это банальная гигиена. Как только Хюррем оказалась в Топкапы, она решила: гарем должен быть не только местом интриг, но и зоной комфорта.

До ее прихода наложницы мылись в душевых, больше напоминавших каменные закоулки. Хюррем же настояла на строительстве огромного хаммама.

Там наложницы не просто очищали тело, но и занимались уходом за собой: наносили масла, умащались розовой водой, делали скрабы и даже удаляли волосы смесью меда и лимонного сока.

Посещение парной стало обязательным ритуалом перед встречей с султаном — своеобразным «пропуском» в его покои.

Не меньшее внимание Роксолана уделила и самим удобствам. В Европе того времени монархи еще обходились ночными горшками, а в Топкапы уже действовала система канализации.

Именно по настоянию Хюррем нечистоты сливали прямо в Мраморное море, а для нее и султана установили личные унитазы. Это было новшество, достойное правителей, которые любили демонстрировать цивилизованность.

Чтобы жизнь в гареме пахла не только интригами, в туалетах делали специальные ниши под баночки с благовониями. Они перебивали запахи и создавали ощущение роскоши даже в таком интимном пространстве.

В сериале «Великолепный век» все эти детали деликатно обошли стороной. Зрителям показали шелка, золото и ссоры наложниц, но умолчали о том, что Роксолана буквально изменила культуру чистоты во дворце.

Между тем именно эти «мелочи» сделали Топкапы местом, где красота сочеталась с гигиеной, а власть — с благоуханием.

