«Великолепный век»: 3 причины, почему сыновей султана лишали титула шехзаде

«Великолепный век» популяризировал культуру турок-османов и вместе с этим породил несколько заблуждений о культуре того времени. Например, красиво звучащий титул шехзаде могли унаследовать лишь некоторые дети падишаха. На это влияло несколько факторов, о которых мы расскажем в данном материале.

Если наложница султана была изгнана из дворца или выдана замуж будучи беременной, то ребенок сразу утрачивал свой знатный статус.

Еще одним поводом для лишения титула была романтическая связь фаворитки с другим мужчиной. В этом случае дело могло закончиться даже казнью любовников.

Также для маленького мальчика было важно родиться именно в стенах гарема и от хатун, проживавшей в стенах замка падишаха. Если происходило по-другому, то о шехзаде могли легко забыть и не учитывать его права при определении порядка престолонаследия.