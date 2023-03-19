«Великолепному веку» нашлась замена: ахнете, увидев новую Хюррем-султан (фото)

Хюррем-султан из сериала «Великолепный век» изменила представление о женщинах из гарема. Независимая, гордая и властная героиня доказала, что наложницы не безмолвные жертвы. Хюррем-султан не стала единственной в своем роде. Таким же сильным и несгибаемым характером может похвастаться еще одна сериальная наложница.

Речь идет о жене китайского императора Юнчжэна Чжэнь Хуань. Она стала одной из его наложниц в 17 лет. Девушке предстоит пройти трудный путь, чтобы отстоять свои позиции в гареме. Из наивной и смущенной девушки Чжэнь превращается в гордую и властную женщину.

Эту китайскую дораму можно назвать своеобразным аналогом сериала «Великолепный век». Здесь во всей красе показан внутренний мир гарема: интриги, борьба за власть, переплетение сложных чувств. Также в центре истории находится сильная главная героиня.

Дорама была тепло принята зрителями. Они отметили, что женские персонажи раскрыты отлично. А вот мужские, по их словам, напротив, примитивны и даже противны. При этом всех зрителей порадовала убедительная актерская игра.