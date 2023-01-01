Великолепная троица на новый лад: не поверите глазам, увидев героев «Гарри Поттера» из СССР

Фильм «Гарри Поттер и философский камень», первый из серии экранизации книг Джоан Роулинг, вышел на экраны в 2001 году. Режиссеру Крису Коламбусу была поставлена сложная задача: не только воплотить на экране любимую для многих детей книгу, но и точно подобрать актеров, которые будут исполнять свои роли на протяжении многих последующих лет. Постановщик справился с обеими целями, чем обеспечил успех всех будущих картин серии.

Больше всего положительных откликов получили актеры, сыгравшие известную троицу друзей. Гарри Поттером стал юный Дэниэл Рэдклифф, популярный и в настоящее время. Роль Гермионы взяла на себя Эмма Уотсон, а образ Рона воплотил рыжеволосый Руперт Гринт.

В Сети уже предположили, как могли бы выглядеть трое главных героев, если бы «Гарри Поттера» снимали в СССР. Пользователи посчитали, что с ролью Поттера отлично бы справился знаменитый Шурик из фильмов Гайдая, актер Александр Демьяненко. Всезнайку Гермиону стоило бы доверить Яне Поплавской, известной Красной Шапочке. А Уизли мог бы стать Аркадий Маркин, который в 70-е годы часто снимался в выпусках «Ералаша», пишет Boom .