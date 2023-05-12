Великий подражатель: не поверите, что «позаимствовал» Листьев у американцев

Американское телевидение в 90-х было одним из самых прогрессивных, поэтому многие старались заимствовать у зарубежных коллег целые передачи и стиль ведения программ. Впрочем, в это время и российские зрители могли следить за интересными проектами, которым раньше не было аналогов.

Огромный вклад в эту индустрию сделал тележурналист Влад Листьев. Несмотря на то, что он был невероятно креативным человеком и придумал множество рейтинговых передач, его образ оказался лишь попыткой подражать заокеанскому ведущему.

Именно у Ларри Кинга российский творец заимствовал уникальный стиль одежды. И даже подтяжки, ставшие атрибутом неформального общения, появлялись в каждом эфире Листьева. В те времена зрители еще не были избалованы американскими ток-шоу, поэтому не могли знать, кому подражал их любимый телеведущий. К тому же это никак не влияло на качество программы, которую с интересом смотрели миллионы людей.