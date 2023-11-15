Великий обман: почему имя Иван считали краденым и не признавали русским

Если спросить несколько человек из разных стран про самое популярное русское имя, то все респонденты, скорее всего, ответят единогласно — Иван. Но будут и правы, и не правы одновременно.

Распространенная и общепринятая трактовка семантики имени сводится к тому, что оно произошло от библейского Иоанна. А вот библейское имя восходит к древнееврейскому имени — Йоханан или Йоанан. Означало оно бога Яхве.

При этом отсутствие научной возможности доказать эту связь не помешало многим заявить, что имя Ваня не является исконно русским. Оно лишь получило широкое распространение на Руси в период принятия христианства. Хотя до распространения религии вовсе не использовалось.

При этом наиболее часто имя встречалось в русских сказках. Чуть ли не в каждой второй был свой Иван — главный герой, который воплощал все основные качества русского человека.

Примечательно, что изначально Ванька всегда был дураком, и лишь на протяжении повествования раскрывался как смекалистый, мудрый и добрый персонаж, который в конце концов как-то незаметно всех спасал.