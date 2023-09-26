Великая Раневская жить не могла без этого блюда: нужны всего два ингредиента

Фаина Раневская была женщиной потрясающей во всех отношениях. Талантливая актриса, интересная собеседница, обладающая прекрасным чувством юмора и умением подмечать самые мелкие детали и идеально подбирать слова, которые бьют не в бровь, а в глаз. Афоризмы артистки до сих пор не теряют актуальности, ее продолжают цитировать по сей день.

Насколько знаменита она была своими язвительными замечаниями, настолько же и своей нелюбовью к ведению домашнего хозяйства, из-за чего Раневская терпела своих недобросовестных помощниц. А еще актриса всю жизнь пыталась похудеть, но очень любила вкусно поесть. При этом сама готовить практически не умела.

Однако несколько блюд ей удавались. Например, Раневская жить не могла без жареного хлеба. Она сама готовила его на открытом огне плиты и сразу смазывала сливочным маслом, которое таяло и пропитывало мякиш.