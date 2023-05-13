Великанова взяла себя в руки и похудела на 30 кг: народ в шоке от увиденного

Елена Великанова не смогла избежать участи многих женщин. Во время беременности актриса поставила свою карьеру на паузу и поправилась на 30 килограммов. В 2010 году звезда родила сына и вскоре после этого начала вести борьбу с лишним весом.

Артистка перепробовала множество диет и даже отказалась от мяса. Хватило ее на полтора года. Знаменитость поняла, что вегетарианство не ее путь, и вернула в свой рацион мясные продукты.

Методом проб и ошибок Великанова нашла подходящий способ похудения. Актриса занимается йогой и придерживается сбалансированного питания. К тому же следит за размером порций. По словам артистки, когда хочется съесть лишнего, то лучше выпить воды.

Взяв себя в руки, Великанова смогла избавиться от лишних кило. В социальных сетях актриса публикует свои фотографии — народ в шоке от увиденного. Поклонники отмечают, что похудевшая артистка будто помолодела. Теперь она вновь стала эталонной красоткой с точеной фигурой.