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Великанова взяла себя в руки и похудела на 30 кг: народ в шоке от увиденного

13 мая 2023 19:30
Великанова взяла себя в руки и похудела на 30 кг: народ в шоке от увиденного

Артистка вновь стала эталоном красоты.

Елена Великанова не смогла избежать участи многих женщин. Во время беременности актриса поставила свою карьеру на паузу и поправилась на 30 килограммов. В 2010 году звезда родила сына и вскоре после этого начала вести борьбу с лишним весом.

Артистка перепробовала множество диет и даже отказалась от мяса. Хватило ее на полтора года. Знаменитость поняла, что вегетарианство не ее путь, и вернула в свой рацион мясные продукты.

Методом проб и ошибок Великанова нашла подходящий способ похудения. Актриса занимается йогой и придерживается сбалансированного питания. К тому же следит за размером порций. По словам артистки, когда хочется съесть лишнего, то лучше выпить воды.

Великанова взяла себя в руки и похудела на 30 кг: народ в шоке от увиденного

Взяв себя в руки, Великанова смогла избавиться от лишних кило. В социальных сетях актриса публикует свои фотографии — народ в шоке от увиденного. Поклонники отмечают, что похудевшая артистка будто помолодела. Теперь она вновь стала эталонной красоткой с точеной фигурой.

«Ни капли не изменилась. Такая же молодая», «Очень красивая», «Милашка как всегда», — восхищаются звездой подписчики.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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