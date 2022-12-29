Великан с печальной судьбой: вот что стало с актером ростом 2 м 29 см

Будущий актер Мэттью МакГрори родился в мае 1973 года. Уже в детстве ему поставили диагноз «гигантизм» из-за резких скачков роста. Мальчик проходил постоянное лечение, но оно только ненадолго останавливало процесс. Еще быстрее увеличивались в размерах ступни Мэттью: когда они достигли 75 см, его включили в «Книгу рекордов Гиннесса».

Будучи подростком, Макгрори начал участвовать в разных телешоу. С площадки одного из них он и попал в кино. Его особенность — рост 2 м 29 см — пригодилась во многих фильмах. Мэттью снимался сначала в хоррорах, играя то снежного человека, то пришельца. Его героев можно было встретить в «Зачарованных» и «Константине». А после «Крупной рыбы» режиссеры рассмотрели в актере великана с печальным взглядом и большим драматическим потенциалом. От образов монстров МакГрори перешел к более интересным и глубоким персонажам.

Но творческий путь мужчины оказался недолгим. Из-за диагноза Мэттью много лет мучился от головных болей и быстро уставал. В 2005 году он умер от последствий приступа сердечной недостаточности. Ему было 32 года.