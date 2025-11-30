«Величие “Чужого” можно помножить на ноль»: ИИ вычислил самый переоцененный фильм Ридли Скотта – и рейтинг 7.0 не спас

Сегодня, в день 88‑летия Ридли Скотта, самое время поговорить о контрастах его фильмографии. Нейросеть, проанализировав отзывы, обсуждения и культурный резонанс, выдала парадоксальный вердикт: самым переоцененным циклом мастера стали «Прометей» (2012) и его продолжение «Чужой: Завет» (2017). А вот с недооцененным все сложнее.

«Сага теряет остроту»

Почему «Прометей» и «Завет» попали в список переоцененных? По мнению ИИ, при всем визуальном великолепии и амбициозных вопросах о происхождении человечества эти фильмы будто намеренно размывают магию оригинальной франшизы «Чужой».

Вместо напряженного хоррора и лаконичной мифологии – философские абстракции, сюжетные нестыковки и персонажи, чьи поступки порой противоречат здравому смыслу.

«В итоге у части новых зрителей возникает ощущение, что все величие “Чужого” можно помножить на ноль: сага теряет остроту, превращаясь в пространные размышления о богах и инженерах», – объясняет свой выбор нейросеть.

«Ветер, вода и испытание характера»

А вот «Белый шквал» – фильм, который почти не вспоминают в списках «великих работ Скотта», – точно заслуживает вашего внимания. Это сдержанная, почти аскетичная драма о группе курсантов, отправившихся в океанское плавание на паруснике.

«Здесь нет футуристических декораций и инопланетных монстров – только ветер, вода и испытание характера»

Скотт показывает, как в экстремальных условиях проявляются истинные ценности: ответственность, дружба, цена лидерства.

Картина не стремится шокировать или поразить спецэффектами; ее сила – в психологической достоверности и тихой, но мощной энергии человеческого преодоления.

Так нейросеть напоминает: даже у гениев есть работы, которые общество переоценивает или, наоборот, несправедливо забывает. И в день рождения режиссера самое время пересмотреть «Белый шквал» – чтобы увидеть другую грань таланта Ридли Скотта.

Ранее мы писали: «Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT – считаем дни до выхода в «цифре»