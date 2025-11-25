«Величайшего она не достигала»: в день столетия Мордюковой Михалков вспомнил фильм - на его съемках сцепился с актрисой на площадке

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Нонны Викторовны Мордюковой — актрисы, чьё имя стало синонимом силы, правды и неподдельной народности на экране. В юбилей особенно пронзительно звучат слова её коллеги и режиссёра Никиты Михалкова — человека, с которым у Мордюковой были и творческие баталии, и глубокое взаимное уважение.

«Это глыба»

В своих высказываниях к юбилею актрисы Михалков высказался о коллеге и работе с ней.

«Сто лет Ноне Викторовне Мордюковой. Невероятная абсолютно цифра. Это глыба, удивительного совершенно нутра, цельности, при том, что это очень большая актриса. Но в то же время она настолько была соткана или не соткана с той ролью, которую она играла, что если это было ее - выходило безукоризненно. Было всегда невозможно представить себе, как это делается. Если это было ей не близко, она это делала хорошо, но этого откровения величайшего она не достигала, и поэтому очень редко соглашалась на то, что она не чувствует».

Особенно трогает воспоминание Михалкова о сцене на вокзале во время съёмок «Родни». О том, как они сцепились на площадке, почти дрались и доводили друг друга, мэтр говорить не стал, вспомнил другой эпизод.

«К ней, как к Ленину, потянулись ходоки. Им несли яйца, мясо, кур, колбасу, детей крестить, всё… Она сидела, обрастала всякой снедью, со всеми общалась, вокруг стояла толпа. И вот это её совершенное отсутствие дистанции между собой, Нонной Викторовной Мордюковой, народной артисткой Советского Союза, и совсем простыми людьми, которые были убеждены совершенно, что если они её знают, то и она их знает. И это была правда».

Конфликты на съёмках

Но их совместный путь не был гладким. На съёмках «Родни» между Михалковым и Мордюковой вспыхивали нешуточные споры — и в них тоже проявлялась подлинность обоих художников.

Первый конфликт возник из‑за образа героини. Мордюкова видела Марию Коновалову ухоженной женщиной, следящей за собой. Михалков настаивал на противоположном: «тётка с базара» с железными фиксами и короткими завитушками. Спор дошёл до того, что актриса покинула площадку.

Режиссёр пошёл на хитрость: пустил слух, что на роль позвали Римму Маркову. Это вернуло Мордюкову в кадр — а Маркова в итоге сыграла администратора гостиницы.

Ещё острее столкновение произошло во время съёмки финальной сцены прощания Марии с Вовчиком (Иван Бортник). Актрисе не удавалось произнести ключевую фразу «Эх, ты!» с нужной интонацией. И тогда Михалков решился на радикальный шаг: прилюдно оскорбил её, чтобы вызвать подлинную эмоциональную реакцию.

«Я тебя оскорбляю, ты рыдаешь, у тебя с сердцем плохо… ты представь, насколько всё ужасно то, что я с тобой делаю. Меня люди ненавидят, и ты меня ненавидишь», — говорил он в мегафон.

Результат? Идеальный дубль, а после актриса в сердцах набросилась на мэтра, еще позднее было и примирение: Михалков пришёл к актрисе с бутылкой коньяка, и оба, по воспоминаниям очевидцев, «и выпивали, и плакали».

