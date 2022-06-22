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«Вела бы совсем другой образ жизни»: вдову Градского вывели на чистую воду

22 июня 2022 15:10
«Вела бы совсем другой образ жизни»: вдову Градского вывели на чистую воду

Публика продолжает обсуждать личную жизнь знаменитости.

Людмила Цветкова прокомментировала отношения Марины Коташенко и Александра Градского. Как уверена артистка, вдова музыканта была с ним не из-за корыстных побуждений.

Отношения знаменитостей начались в 2003 году, когда молодой актрисе Коташенко только исполнилось 19 лет. За годы совместной жизни избранница композитора родила ему двух наследников, Александра и Ивана, а поженились они лишь спустя 18 лет, практически перед смертью музыканта. При этом многие уверены, что для Коташенко это был брак по расчету, а на самом деле она никогда не любила Градского.

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Как уверена Цветкова, она не согласна с подобными обвинениями. По словам знаменитости, за годы отношений девушка давно могла бы оставить своего мужа, если бы не была с ним счастлива.

«Каким образом можно ее обвинять... Она бы давно от него сбежала и вела совсем другой образ жизни», — делится своим мнением Цветкова в эфире программы «PRO. Новости».

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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