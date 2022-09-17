Вековое заблуждение: главную ложь о песне «Во поле береза стояла» развенчали при всех

Долго время ходили споры, кому же принадлежит авторство песни «Во поле береза стояла». По одной из версий, ее придумал татарский поэт Нигмат Ибрагимов.

Однако Ибрагимов всего лишь написал вариацию на данную песню в 1815 году, а впервые «Во поле береза стояла» упоминается в конце XVIII века, в том числе в знаменитом романе Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».

Сегодня принято считать, что это народная песня, которую исполняли девушки во время хороводов.

Еще большую популярность песне принес фильм «А зори здесь тихие», где позвучала данная композиция.