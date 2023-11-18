Веко опущено, об операции говорить отказывается: вот как сейчас выглядит Александр Масляков

Александра Маслякова уже больше года не видно на телевидении. Кажется, бессменный ведущий КВН решил уйти на покой. Звезда признается, что покинуть шоу его вынудили серьезные проблемы со здоровьем. В пресс-службе артиста давали оптимистические комментарии, но переживания поклонников от этого никуда не делись.

Недавно журналисты программы «Ты не поверишь!» обнаружили Маслякова на одном из светских мероприятий. Ведущему задали вопросы о пластических операциях внучки. На что мэтр ответил: «Это вопрос не ко мне, а к моей внучке». Корреспондент попутно пытался узнать о самочувствии знаменитости, но Александр Масляков воздержался от разговора на эту тему.

81-летний телеведущий выглядел усталым: под глазами мешки, одно веко опущено, цвет лица нездоровый. Кажется, звезде было трудно говорить. Впрочем, сын Маслякова поспешил убедить дотошных журналистов, что «отец хорошо себя чувствует».