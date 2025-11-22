Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)

Создатели «Очень странных дел» в четвертом сезоне подарили нам по-настоящему харизматичного злодея – Векну. В отличие от предыдущих монстров, он не просто нападает, а соблазняет, манипулирует и получает настоящее удовольствие от страха своих жертв.

Блестяще оживил этого персонажа актер Джейми Кэмпбелл Бауэр. Интересно, что 22 ноября ему исполнилось 37 лет, а буквально через несколько дней, 26 ноября, стартует финальный пятый сезон. Отличный повод разобраться, как же создавался один из самых запоминающихся образов в сериале.

Кто такой Векна, и как он появился

За жутким образом Векны скрывается трагическая история человека. Когда-то он был Генри Крилом, мальчиком с огромными экстрасенсорными способностями.

Из-за травли и одиночества в нем росла ненависть, которую он в итоге выплеснул на собственную семью. Позже доктор Бреннер взял мальчика в свою лабораторию, вживил ему чип для подавления способностей и дал кодовое имя «Номер Один», начав эксперименты.

Вскоре, поняв опасность ситуации, Бреннер полностью подавил способности Генри с помощью импланта и сделал его санитаром. Ещё через некоторое время в лаборатории Генри повстречал Оди, и убедил её отключить свой чип.

Получив свободу, он устроил кровавую резню в лаборатории и попытался склонить Одиннадцать на свою сторону. Она отказалась и в схватке отбросила его в параллельное измерение – Изнанку.

В Изнанке Генри превратился в монстра Векну. Спустя годы он вернулся, чтобы убивать людей и разрушать границу между мирами, стремясь стать правителем нашего мира. Несмотря на поражение в конце 4-го сезона, он выжил и готовится к новому нападению.

Внешность Векны и источники вдохновения

Внешний облик Векны – это что-то среднее между пауком и древней мумией. Он невероятно высокий и худой, с бледной кожей, покрытой трещинами и наростами. Длинные руки с острыми когтями завершают этот жуткий образ.

Создатели сериала братья Дафферы не скрывают, что вдохновлялись культовыми кинозлодеями. Например, от Фредди Крюгера, помимо внешности, Векна унаследовал любовь к игре с жертвами и охоту за их страхами.

Более того, как и Пеннивайз из «Оно», он тот еще манипулятор. И тоже имеет бледную кожу.

А еще образ частично позаимствован у Пинхеда из «Восставшего из ада».

Вот так и получился по-настоящему уникальный и запоминающийся антагонист.

