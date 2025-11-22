Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)

Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)

22 ноября 2025 14:44
Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)

Погружаемся в детали в честь 37-летия исполнителя роли – Джейми Кэмпбелла Бауэра.

Создатели «Очень странных дел» в четвертом сезоне подарили нам по-настоящему харизматичного злодея – Векну. В отличие от предыдущих монстров, он не просто нападает, а соблазняет, манипулирует и получает настоящее удовольствие от страха своих жертв.

Блестяще оживил этого персонажа актер Джейми Кэмпбелл Бауэр. Интересно, что 22 ноября ему исполнилось 37 лет, а буквально через несколько дней, 26 ноября, стартует финальный пятый сезон. Отличный повод разобраться, как же создавался один из самых запоминающихся образов в сериале.

Кто такой Векна, и как он появился

За жутким образом Векны скрывается трагическая история человека. Когда-то он был Генри Крилом, мальчиком с огромными экстрасенсорными способностями.

Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)

Из-за травли и одиночества в нем росла ненависть, которую он в итоге выплеснул на собственную семью. Позже доктор Бреннер взял мальчика в свою лабораторию, вживил ему чип для подавления способностей и дал кодовое имя «Номер Один», начав эксперименты.

Вскоре, поняв опасность ситуации, Бреннер полностью подавил способности Генри с помощью импланта и сделал его санитаром. Ещё через некоторое время в лаборатории Генри повстречал Оди, и убедил её отключить свой чип.

Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)

Получив свободу, он устроил кровавую резню в лаборатории и попытался склонить Одиннадцать на свою сторону. Она отказалась и в схватке отбросила его в параллельное измерение – Изнанку.

В Изнанке Генри превратился в монстра Векну. Спустя годы он вернулся, чтобы убивать людей и разрушать границу между мирами, стремясь стать правителем нашего мира. Несмотря на поражение в конце 4-го сезона, он выжил и готовится к новому нападению.

Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)

Внешность Векны и источники вдохновения

Внешний облик Векны – это что-то среднее между пауком и древней мумией. Он невероятно высокий и худой, с бледной кожей, покрытой трещинами и наростами. Длинные руки с острыми когтями завершают этот жуткий образ.

Создатели сериала братья Дафферы не скрывают, что вдохновлялись культовыми кинозлодеями. Например, от Фредди Крюгера, помимо внешности, Векна унаследовал любовь к игре с жертвами и охоту за их страхами.

Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)

Более того, как и Пеннивайз из «Оно», он тот еще манипулятор. И тоже имеет бледную кожу.

Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)

А еще образ частично позаимствован у Пинхеда из «Восставшего из ада».

Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)

Вот так и получился по-настоящему уникальный и запоминающийся антагонист.

Ранее мы писали: «У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном

Фото: Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов» (1984), «Оно» (2017), «Восставший из ада» (1987), кадр из сериала
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Между комой и кошмаром: что будет с Макс в 5-м сезоне «Очень странных дел» – и в реальном мире, и в сознании Векны Читать дальше 9 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Читать дальше 7 декабря 2025
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
«Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось «Переходный возраст» – сериал №1 в 2025-м: но не лидер в 28 странах, собравший 50 млн за 7 дней – а вот аргентинской драме с оценкой 7.3 это удалось Читать дальше 6 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше