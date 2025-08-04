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Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал

4 августа 2025 10:23
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал

Исторические факты легли в основу тех драматичных событий, что происходят на экране.

У сериала «Великолепный век» миллионы поклонников, которые с интересом следят за судьбами Хюррем и султана Сулеймана. А что же на самом деле происходило в те времена и почему XVI век получил статус «великолепного»?

Этот период — эпоха правления Сулеймана, одного из самых могущественных правителей Османской империи. Именно в XVI веке империя достигла пика своего развития: расширялись границы, процветала культура и экономика. В этот же период в гарем султана попала славянская девушка по имени Александра — позже известная как Хюррем или Роксолана. Она завоевала сердце Сулеймана, став его любимой наложницей и одной из самых влиятельных женщин в турецкой истории.

Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал

Так почему все-таки «Великолепный»?

В Стамбуле в то время постоянно находились европейские послы и купцы, которые поражались богатству и силе Османской империи. Благодаря им Европа узнала о процветании и мощи султана, и вскоре там Сулейман получил прозвище «Великолепный». Это имя затем стало символом всего периода его правления — века масштабных завоеваний и культурного триумфа.

Хотя сериал «Великолепный век» не претендует на стопроцентную историческую достоверность, он отлично передает дух времени, погружая зрителя в атмосферу восточной роскоши, интриг и великих событий той эпохи.

К слову, в сериале отлично передали характер Лютфи-паша. Сценаристам даже почти не пришлось выдумывать — его история сама по себе полна драм и поворотов. Подробнее об одном судьбоносном в его жизни инциденте мы писали в нашем материале.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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