Ведущий шоу «Что? Где? Когда?» впервые стал отцом почти в 70: где сейчас его дочь

Владимир Ворошилов был тем еще сердцеедом. Создатель программы «Что? Где? Когда?» четыре раза вступал в официальный брак, а семью создал с той, кого не захотел вести под венец.

После расставания с четвертой женой Натальей Стеценко Ворошилов сошелся с уроженкой Таджикистана Натальей Климовой. Вскоре Владимир Яковлевич узнал, что впервые станет папой. На тот момент ему было уже 67 лет.

Режиссер не понимал, радоваться ему или плакать. Он никогда не хотел детей, к тому же из-за своего возраста переживал за здоровье будущего малыша. Волновался Ворошилов напрасно: возлюбленная родила ему дочь, которую счастливые родители назвали Натальей.

Малышке было всего три года, когда ее именитый отец ушел из жизни. После смерти режиссера Климова заботилась о его матери, которая была безумно рада тому, что, наконец, стала бабушкой. Когда скончалась и родительница знаменитости, Наталья в одиночку воспитывала дочь.

К слову, Наталья Ворошилова получила от отца квартиру в Москве и недвижимость во Франции. Известно, что она окончила спецшколу — дочь режиссера унаследовала его высокий интеллект и любовь к рисованию. А вот публичности она, напротив, избегает.