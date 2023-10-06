Ведущего Привольного больше нет: что известно об исчезновении с экранов звезды «Контрольной закупки»

Обаятельный Антон Привольнов впервые появился на ТВ в программе «Секреты Фемиды». Также ведущий работал в таких программах, как «Доброе утро», «Живая жизнь», «Звезды сошлись». Однако наибольшую популярность знаменитости принесло шоу «Контрольная закупка». В передаче сравнивали продукцию популярных брендов, чтобы потребитель смог сделать правильный выбор в магазине.

В 2018 году культовую программу закрыли, поэтому начались скитания Привольнова по телеканалам. В какой-то момент шоумен столкнулся с проблемами со здоровьем. Ведущий устал от постоянного стресса и ненормированных съемок. В итоге, к разочарованию поклонников, он ушел с телевидения.

Сейчас Антон Привольнов сосредоточен на работе над собственным проектом. Зрителям остается догадываться, что же им подготовил экс-телеведущий. Также знаменитость занимается воспитанием сына Платона, которого ему родила бывшая супруга Ольга.