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Ведущего Привольного больше нет: что известно об исчезновении с экранов звезды «Контрольной закупки»

6 октября 2023 20:15
Ведущего Привольного больше нет: что известно об исчезновении с экранов звезды «Контрольной закупки»

Телезрители больше не увидят своего кумира.

Обаятельный Антон Привольнов впервые появился на ТВ в программе «Секреты Фемиды». Также ведущий работал в таких программах, как «Доброе утро», «Живая жизнь», «Звезды сошлись». Однако наибольшую популярность знаменитости принесло шоу «Контрольная закупка». В передаче сравнивали продукцию популярных брендов, чтобы потребитель смог сделать правильный выбор в магазине.

В 2018 году культовую программу закрыли, поэтому начались скитания Привольнова по телеканалам. В какой-то момент шоумен столкнулся с проблемами со здоровьем. Ведущий устал от постоянного стресса и ненормированных съемок. В итоге, к разочарованию поклонников, он ушел с телевидения.

Сейчас Антон Привольнов сосредоточен на работе над собственным проектом. Зрителям остается догадываться, что же им подготовил экс-телеведущий. Также знаменитость занимается воспитанием сына Платона, которого ему родила бывшая супруга Ольга.

Фото: Кадры из программы «Контрольная закупка»
Алла Новикова
Алла Новикова
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