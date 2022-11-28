Ведущая «Спокойной ночи, малыши!» попала в клуб анонимных алкоголиков: «Таким людям невозможно помочь»

Татьяну Судец зрители СССР хорошо знали по телепрограммам «Спокойной ночи, малыши!» и «Время». Но после перестройки она на несколько лет пропала с экранов, и это время нельзя было назвать для нее благополучным. В 1988 году Татьяна вышла замуж в третий раз за полковника КГБ Михаила Мирошникова. Она была абсолютно счастлива в браке, гармонию нарушал лишь хронический алкоголизм избранника.

Ведущая приложила все силы, чтобы побороть этот недуг: Михаил послушно кодировался и ходил по врачам. Но от спиртного не мог отказаться. В какой-то момент Судец начала употреблять крепкие напитки вместе с ним. Такой образ жизни привел пару в клуб анонимных алкоголиков, где телеведущую сразу узнали. Татьяна терпела Мирошникова до 1995 года, после чего подала на развод. Критической точкой для Судец стало то, что в нетрезвом состоянии мужчина замахнулся на нее, чтобы ударить.