Ведра вместо ламп: россияне в шоке от «семейного гнезда» Натальи Селезневой (фото)

Звезда комедии «Иван Васильевич меня профессию» Наталья Селезнева является хозяйкой небольшого коттеджа в Подмосковье. В двухэтажном доме артистка проживает вместе с семьей своего сына Егора. Загородный особняк полностью выложен из красного кирпича. На первом этаже расположены кухня и уютный зал с камином, а на втором находятся спальни хозяев. Однако из-за того, что членам большой семьи перестало хватать места, Селезневой пришлось нанимать специалистов одной популярной программы, чтобы организовать зону отдыха.

Первым делом дизайнеры взялись за веранду. Они выполнили интерьер в классическом стиле с преобладанием светлых тонов. Также специалисты поставили энергосберегающие окна. Внутри дома дизайнеры разместили голландский комод и диван овальной формы.

Однако зрителям готовый результат не понравился. Больше всего их возмутили светильники, сделанные из ведер: «Люстры — какой-то кошмар!», «Зачем повесили ведра в будуаре? Просто смех», «Артистка заслуживает большего».

Преобразованиями интерьера занимались специалисты передачи «Идеальный ремонт».