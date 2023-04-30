Ведьму в «Вие» сыграла не только Варлей: обомлеете, увидев, кто скрывался под гримом (фото)

Роль зловещей панночки в картине «Вий» стала визитной карточкой Натальи Варлей. Однако актриса показала лишь одну ипостась ведьмы. Все наверняка помнят, что панночка перевоплощалась в страшную старуху.

Режиссеры долгое время не могли найти актрису, которая смогла бы сыграть эту роль. Им хотелось, чтобы ведьма была необычной старухой с особой, зловещей харизмой. Они отсмотрели множество кандидаток, но ни одна из них не устроила создателей. Тогда кто-то пошутил, что надо бы нарядить в лохмотья ведьмы мужчину. Эта идея зацепила режиссера Георгия Кропачева.

Первым на ум пришел Георгий Милляр, известный как главная Баба-яга СССР. Однако его кандидатуру отмели, посчитав, что его образ и так слишком узнаваем. В итоге выбор режиссера пал на Николая Кутузова, который считался мастером эпизода. Кропачев не прогадал — ведьма в исполнении актера получилась жуткой и устрашающей. Эпизоды «Вия» с Кутузовым многие назвали лучшими во всем фильме.

Актер не был известен массовому зрителю, хотя снялся во множестве картин, среди которых «Андрей Рублев», «Тихий Дон», «На подмостках сцены» и «Вечный зов». О Кутузове рассказал автор Дзен-канала «О кино без купюр ».