Ведьму среди знакомых выдают метки дьявола: вот на какие черты нужно смотреть

Характерные черты лица могут указывать на наличие негативной энергетики или на принадлежность человека к ведьмам. Одним из признаков являются глаза с холодным и злым взглядом. Люди с гетерохромией, имеющие разный цвет глаз, также могут быть приписаны к ведьмам. Кроме того, колдунами считались и обладатели глубоко посаженных глаз, которые говорят о скрытности и завистливости.

Бородавки и родинки на лице и теле также могут указывать на принадлежность к ведьмам. Они имеют необычную форму и создают загадочные рисунки.

Длинный прямой или крючковатый нос также может быть признаком принадлежности к колдунам. Такие носы характерны для людей с сильной волей и целеустремленностью.

Важно отметить, что все эти черты не являются абсолютными признаками ведьмы, но могут указывать на наличие негативной энергетики или колдовских способностей.