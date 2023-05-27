Ведьму из «Вия» должна была сыграть другая актриса: ужаснетесь из-за случившегося с ней

«Вий» стал первым ужастиком в СССР. Ведьму Панночку в нем сыграла Наталья Варлей. Смелости артистке не занимать. Зная об участи своей предшественницы, она согласилась на «проклятую роль».

Изначально главную героиню играла другая актриса — Александра Завьялова. Съемки для нее закончились, едва начавшись. Приступив к работе, артистка серьезно заболела.

Режиссеры ленты Ершов и Кропачев решили дожидаться Завьялову, не зная, что это бессмысленно. После выздоровления знаменитость явилась на площадку, но ненадолго. Как только гримеры подготовили звезду к появлению в кадре, та резко почувствовала себя плохо. Рабочий процесс снова пришлось остановить.

Тогда все заговорили о «дьявольщине», подкосившей актрису. Муж Завьяловой настоял на том, чтобы она отказалась от роли ведьмы. Александра Семеновна не посмела ослушаться супруга и уступила свое место Варлей.