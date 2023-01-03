Ведьму из «Пиратов Карибского моря» запомнили чучелом: посмотрите на нее без грима сейчас

Одним из самых ярких персонажей серии фильмов о приключениях капитана Джека Воробья стала ведьма Тиа Дальма. Героиня отличалась пугающим внешним видом и наводила ужас на зрителей во всем мире. При этом мало кто догадывался, что на экране ее роль воплотила артистка Наоми Харрис, известная своей красотой и привлекательностью.

Так, зрители могли видеть Наоми в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде, где она воплотила роль Ив Манипенни, а также в оскароносной драме «Лунный свет». Помимо этого, она появилась в триллере «Такой же предатель, как и мы» и в мини-сериале «Маленький остров».

Во всех проектах Харрис поклонники неизменно отмечают ее красоту, а в социальных сетях осыпают комплиментами. Публика уверена, что артистка давно входит в списки самых привлекательных звезд Голливуда, а ее игра достойна всех профессиональных наград.