Ведь был купидоном во плоти: красавчик Билли из «Мелроуз Плэйс» неспроста сторонится камер

Американская мыльная опера «Мелроуз Плэйс» била все возможные рекорды популярности. Актеры моментально становились кумирами и обзаводились армией фанатов. Увы, сегодня звезды сериала могут только мечтать о былой славе.

Одним из исполнителей был Эндрю Шу, сыгравший красавчика Билли Кэмпбелла. От него сходили с ума девушки со всего мира, и их можно понять. Эндрю был статным обворожительным брюнетом с кучерявыми волосами. Ему предрекали огромное будущее в кино, но после окончания сериала Шу переключился на спорт. Однако на этом поприще Эндрю ждал провал.

После череды неудач актер занялся медиабизнесом. Он основал онлайн-издание для мам, которое назвал CafeMam. Также звезда мыльной оперы запустил портал о стиле жизни DoSomething.

Сегодня Эндрю 56 лет, и он уже совсем не тот прекрасный купидон, которым был раньше. Актер избавился от роскошной шевелюры, обзавелся морщинами и щетиной. Понятно, почему Шу всячески сторонится камер и редко выкладывает свои фото. Разочарованию его поклонниц нет предела.