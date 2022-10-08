Вечный стресс: 3 знака Зодиака, которые всегда живут в напряжении

Даже самым закоренелым трудоголикам необходимо время от времени отдыхать. В обратном случае постоянное напряжение может привести к эмоциональному и физическому выгоранию. Восстановление занимает много времени, поэтому специалисты рекомендуют относиться к работе без фанатизма и непременно уделять несколько часов в сутки отдыху. Правда, у некоторых знаков зодиака трудоголизм и неумение расслабляться в крови - астрологи рассказали, кто в гороскопе постоянно живет в напряжении и цейтноте.

Лев

Представители огненного знака, может, и рады были бы расслабиться, но чтобы носить на голове корону, нужно постоянно держать спину прямо, а подбородок - высоко. Даже если уже невмоготу. Лев свято убежден, что при его статусе зодиакального короля негоже появляться на публике не при параде.

На него обращено столько глаз - нельзя, чтобы кто-то видел его уставшим, расслабленным, уязвимым. Иначе имидж, который уроженец знака с таким трудом создавал и поддерживал десятилетиями, рухнет при первом же дуновении ветра.

Лев уделяет много времени внешнему облику, скупает все самое модное, дорогое и высокотехнологичное. А также круглыми сутками пашет, чтобы иметь возможность платить за красивую жизнь.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, просто не могут сидеть сложа руки. Они постоянно пребывают в движении - что-то придумывают, делают, мастерят. А поскольку представители земного знака - те еще перфекционисты, они не успокоятся, пока не выполнят свою работу идеально. Они могут переделывать одно и то же по нескольку раз, чтобы добиться совершенного результата. Нельзя сказать, что все это доставляет Девам большое удовольствие, просто они слишком принципиальные и требовательные к себе.

Уроженцам этого знака кажется, что любой промах скажется на их репутации, а потому стремятся всячески этого избежать.

Козерог

Пожалуй, только один знак в гороскопе не представляет свой жизни без работы вообще. Козерогу даже в голову не придет помечтать о спокойном и размеренном существовании где-нибудь на берегу моря.

Если бы была такая возможность, этот знак приходил бы в офис и на выходных - настолько сильно ему нравится ощущать себя востребованным и занятым делом.

Если Козерогу приходится по каким-то причинам приостановить свою деятельность хотя бы на день, он начинает страдать и мучиться чувством вины. Тем не менее астрологи напоминают, что регулярный отдых необходим всем, тем более трудоголикам.