Вечный следователь: почему красотку из «Нюхача» не указывали в титрах

«Меч», «Нюхач», «След» — все это картины из фильмографии Нины Гогаевой. Актриса прославилась благодаря съемкам в криминальных драмах, в которых представала в одних и тех же амплуа.

Зрители привыкли видеть знаменитость в образах работников прокуратуры или следователей. До того как стать известной, Гогаева появлялась преимущественно в эпизодах. Доходило до того, что зачастую имя красавицы-актрисы даже не указывалось в титрах.

Впрочем, звезда не унывала и продолжала активно работать. Постепенно она вышла из образа вечного следователя и начала появляться в мелодрамах и в комедиях.

Что касается личной жизни, то знаменитость не любит говорить на эту тему. Известно, что еще в студенческие годы она впервые вышла замуж, но в 2004 году развелась. У актрисы есть сын Владислав, с отцом которого она сохранила хорошие отношения.