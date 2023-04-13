Вечный ремонт и «потопы»: эти 3 знака Зодиака худшие соседи

Ученые говорят о том, что с появлением густонаселенных домов-небоскребов культура и традиции соседства постепенно уходят в прошлое. Порой мы даже не знаем, кто именно живет с нами на одной лестничной площадке. Хорошо, если соседи никак не беспокоят и не способствуют принудительному знакомству. Но бывает и так, что люди за стеной мешают отдыхать и работать, устраивают пакости или жалуются во все инстанции на тех, кто, по их мнению, нарушает порядок в доме. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые беспокойные, шумные и просто плохие соседи.

Телец

Представители земного знака на первый взгляд кажутся идеальными соседями, но чем дольше они живут на новом месте, тем больше чувствуют себя хозяевами и начинают распоряжаться даже там, где не имеют никакого права. Спрашивать разрешения у соседей Телец не станет, а просто поставит перед фактом.

Кроме того, уроженцы этого знака обожают заглядывать к любимым соседям на огонек, то соли занять, то хлебушка попросить, мол, забыли к ужину купить.

Вроде бы мелочь, но за годы жизни бок о бок Телец успевает “объесть” своих соседей на довольно солидную сумму. Возвращать долг, конечно, он не собирается.

Лев

Жизнь по соседству со Львом - это настоящий квест. Уроженцы этого знака обладают поистине огненным темпераментом, под стать своей стихии. Хорошо, если весь свой неиссякаемый пыл они направляют в позитивное русло - активно участвуют в жизни дома, его благоустройстве и так далее.

Однако в большинстве случае Лев будет совать свой нос туда, куда его не просят, разносить по всему подъезду сплетни и плести интриги, если кто-то из соседей ему не по душе.

Зная бескомпромиссный характер этого знака, можно предположить, что если он задастся такой целью, то непременно выживет неугодных соседей из дома.

Козерог

Козерог относится к тому типу соседей, которые любой шум, доносящийся из соседней квартиры, даже в установленное законом время, воспринимает как посягательство на свой комфорт. Неважно, о чем идет речь - о плачущем младенце, музыке или шуме пылесоса, этот знак требовательно стучит по батарее.

Если же к его “просьбе” соблюдать тишину соседи относятся без должного уважения и внимания, Козерог прибегает к тяжелой артиллерии.

Чтобы было плохо всем, а не только ему, он включает дрель и приступает к незапланированному “ремонту”.